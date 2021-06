Danimarca - Finlandia, gli ospiti segnano ma non esultano: il motivo

Danimarca - Finlandia si gioca. Nonostante il brutto incidente del primo tempo a Eriksen, le due squadre, con diversi minuti di ritardo sono tornate in campo per disputare la prima giornata di Euro 2020. Al minuto 60, i finlandesi sono passati in vantaggio grazie a un bel colpo di testa in tuffo Pohjanpalo. Il gesto della squadra ospite è da applausi. I calciatori, infatti, dopo aver messo a segno il gol non hanno esultato per rispetto del centrocampista dell'Inter che è stato trasferito in ospedale dopo aver accusato un malore. Solo applausi.