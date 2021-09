David Luiz, il futuro è (ancora) un'incognita. Ma lui non si ferma: "Allenandomi con gioia!" - VIDEO

Il futuro di David Luiz è tutt'altro che chiaro. Il brasiliano, terminato il contratto che lo legava all'Arsenal, è ora svincolato e alla ricerca di una nuova avventura. Il Flamengo è stato il primo club e quello più insistentemente accostato all'ex Chelsea. Ma la stima nei confronti di mister Sarri, unita alla necessità per la Lazio di avere un difensore in più, ha portato gli addetti ai lavori a legare il nome del classe '87 al club biancoceleste. In attesa di decidere con quale maglia giocherà nel corso della prossima stagione, David Luiz si sta mantenendo in forma allenandosi quotidianamente. I video che lo ritraggono impegnato in campo in compagnia del proprio preparatore sono stati condivisi dallo stesso ex Benfica su Instagram. "Allenandomi ogni giorno con allegria", si legge sotto ad un post. E ancora: "Ricostruire". Infine, un augurio per se stesso: "Sii felice". Il conseguimento di quest'ultimo obiettivo passa inevitabilmente per la decisione che prenderà a proposito del suo futuro. Che la Lazio possa essere il suo paradiso?

