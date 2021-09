Turchia - Montenegro, Marusic segna e esulta sui social: "Che partita" - FOTO

Finisce per 2-2 tra Turchia e Montenegro. Nella quarta giornata del girone di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar, i due club si dividono la posta in palio, grazie a un gol nel finale di Risto Radunović per gli ospiti. Serata di grandi emozioni per Adam Marusic che a cinque minuti dal termine del primo tempo accorcia le distanze e firma il momentaneo 2-1. A esultare per il risultato è proprio il terzino della Lazio che tramite il proprio Instagram ha scritto: "Che partita".

Milan, Giroud positivo al Covid-19: il comunicato del club

Venezia, Kiyine si presenta: “Il progetto mi ha convinto, ma devo essere più continuo”

TORNA ALL'HOME PAGE