David Silva e il 'no' alla Lazio in extremis: "Non mi pento di aver scelto la Real Sociedad"

Sembrava destinato a diventare nuovo giocatore della Lazio, e invece David Silva scelse in extemis la Real Sociedad. L'ex Manchester City si è trasferito in Spagna nell'agosto del 2020 dopo un'intera sessione di calciomercato passata a essere accostato alle squadre più svariate. E dopo quasi un anno, si considera soddisfatto della scelta fatta. In un'intervista, Silva ha ripercorso questi mesi trascorsi nella Liga, per poi spegnere eventuali pentimenti sulla decisione di sposare la causa della Real Sociedad. Di seguito le sue parole, riportate da Mundo Deportivo: "La verità è che sono felice qui e anche la mia famiglia, che è la cosa più importante. La gente mi piace, è gentile e lavoratrice. Mi ci identifico molto. Sono soddisfatto della decisione presa, si è rivelata essere quella giusta".

