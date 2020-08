David Silva, l'elogio di Micah Richards: "Triste vederlo andar via, è una vera leggenda"

Per il Manchester City è arrivata l'eliminazione dalla Champions League. Gli inglesi sono stati sconfitti dal Lione nella gara valida per i quarti di finale. Partita che è stata anche l'ultima di David Silva con il club inglese. Dopo dieci lunghi anni, lo spagnolo è pronto a dire addio e a iniziare una nuova avventura. Magari nella Lazio, come sperano tutti i tifosi biancocelesti. Intanto, al termine della sua ultima apparizione con i 'Citizens', Micah Richards, ex difensore e compagno di squadra di Silva dal 2010 al 2014 proprio tra le fila della squadra attualmente guidata da Guardiola, ne ha tessuto le lodi nel corso della trasmissione dedicata alla Champions League in onda su CBS Sports: "È uno dei più grandi fuoriclasse degloi ultimi dieci anni. É triste vederlo andar via, è stata una vera leggenda del City".

Manchester City, Guardiola sul futuro: "Ora siamo delusi, serve un po' di riposo"

Inghilterra, Spagna e Italia: niente semifinali. Non succedeva dal 1991

TORNA ALLA HOMEPAGE