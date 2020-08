Inghilterra, Spagna e Italia: niente semifinali. Non succedeva dal 1991

Per la prima volta nella storia della Champions League, non vi sono squadre inglesi, spagnole e italiane tra le prime quattro. Un torneo peraltro cannibalizzato da questi tre paesi che hanno lasciato le briciole alle altre (Marsiglia, Ajax, Dortmund, Bayern, Porto) ma c'è sempre stata almeno una rappresentante fino al penultimo atto del torneo. Per vederle tutte fuori bisogna risalire al 1991 quando approdarono alle semifinale i tedeschi del Bayern Monaco, i sovietici dello Spartak Mosca, i francesi del Marsiglia e gli jugoslavi dello Stella Rossa, poi vincitori della coppa nella finale giocata a Bari.

