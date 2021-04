Dazn ancora problemi: Cagliari - Parma interrotta per alcuni minuti

Ancora problemi per Dazn che non sta vivendo certo un periodo felice. Dopo i problemi della scorsa settimana che hanno impedito agli utenti di vedere le gare tra Inter e Cagliari e tra Verona e Lazio i problemi non sono finiti. Anche nel match di questa sera tra Cagliari e Parma per alcuni minuti il match è stato interrotto e non era visibile né dall'app né dal canale televisivo. Insomma un altro stop che non farà certo piacere agli abbonati.

