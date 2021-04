Dazn down, continuano i problemi anche per Verona - Lazio: la furia dei tifosi sui social

E' una domenica difficile per i tifosi di Inter, Cagliari, Verona e Lazio. Le partite sarebbero dovute andare in onda su DAZN (quella tra nerazzurri e sardi alle 12:30 e quella tra biancocelesti e scaligeri alle 15:00), ma l'applicazione sta avendo diversi problemi che ne impediscono la visione. Il Lunch Match è andato in onda senza problemi su DAZN1, canale 209 di Sky. I problemi sono proseguiti anche per la partita della Lazio che al momento è visibile solo su DAZN1+ (canale 212 di Sky istituito per l'emergenza). Sui social i tifosi sono letteralmente impazziti contro il broadcaster che il prossimo anno avrà l'esclusività dell'intera Serie A e molti hanno addirittura deciso di disdire l'abbonamento.