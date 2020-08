DAZN, la top 11 della stagione 2019/'20: tre giocatori della Lazio presenti

Impossibile tenerli fuori. Immobile, Milinkovic e Luis Alberto sono stati i tre gioielli della Lazio di quest'anno: sono stati indiscutibilmente tra i migliori della Serie A. E di conseguenza ogni formazione ideale stilata dalle varie pagine o siti, non può farne a meno. Anche la top 11 di DAZN li vede protagonisti nel 4-3-3 stellare che prevede Handanovic in porta, Hernandez, Koulibaly, De Vrij e Cuadrado in difesa. I due centrocampisti biancocelesti assieme al Papu Gomez. E il tridente offensivo formato da Ciro, Ronaldo e Ibrahimovic.

