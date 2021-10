De Biasi: "Hysaj? Se Sarri è il padre, io sono il nonno. E su Strakosha..."

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Gianni De Biasi, tra gli altri temi, si è soffermato anche su Thomas Strakosha ed Elseid Hysaj, due calciatori che ha avuto modo di conoscere nel corso della sua esperienza sulla panchina dell'Albania. Il tecnico ha espresso così il suo punto di vista: "L'alternanza fra i portieri non aiuta. Credo che Strakosha sia un giocatore di qualità, con margini di miglioramento ancora enormi perché è giovane. È sempre stato un ragazzo molto centrato e per bene, con uno stile efficace fra i pali. Ho visto anche io l'errore che ha commesso contro il Galatasaray e mi dispiace tantissimo per lui, ma gli errori fanno parte del gioco. Hysaj? Se Sarri è il padre, io sono il nonno (ride, ndr). Elseid si è inserito molto bene a Roma, conosce già mister Sarri e ha la giusta età per giocare in una piazza importante come Roma".

