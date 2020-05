De Biasi: "La Lazio era la squadra più in forma, ma con la ripresa..."

La Lazio, dopo la grande stagione effettuata, è pronta per riprendere il campionato. Ai microfoni di Radio24, De Biasi ha analizzato la possibile ripresa della stagione: "La Lazio era la più in forma, non so se sarà la stessa squadra. Comunque parta il campionato, e me lo auguro, spero possa essere segno di un'Italia che riparte e che prendiamo esempio dal calcio tedesco. Credo che ci si possa ricondizionare in 3 settimane per ricominciare la Serie A”.

