De Grandis: "Lazio squadra con gli attributi. Caicedo? Grande giocatore"

I 120 anni sono vicini, la Lazio li festeggerà con un terzo posto in classifica e una prima parte di stagione incredibile. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto De Grandis: "La Lazio era divertente negli scorsi anni, ora è divertente e pratica. Non parte battuta con nessuno, l'unica preoccupazione è la rosa, un pochino corta. Qualcuno parla di Scudetto, ma se guardiamo al mercato che vogliono fare Inter e Juventus c'è tanta differenza. Sui titolari, però, i biancocelesti sono all'altezza delle migliori. Il problema è che tra infortuni e squalifiche, basta poco per andare in difficoltà. Un po' come è accaduto con il Brescia, senza Luis Alberto e Leiva. Comunque io ho visto una squadra diversa a partire da Lazio - Atalanta, gli uomini di Inzaghi non mollano mai, in qualsiasi campo. Ora è una squadra con gli attributi, carattere e personalità. E poi Luis Alberto e Milinkovic hanno rimesso in mostra tutto il talento che hanno, rispetto alla scorsa stagione. Mi ha poi sorpreso Caicedo, che per me è un grande giocatore. Sa giocare a calcio, più di Immobile. Mi spiego, non significa che il numero 17 non sia fortissimo, ma l'ecuadoriano sa sempre cosa fare con il pallone. Poi Ciro è un finalizzatore pazzesco".

