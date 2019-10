De Rossi - Boca, quanti problemi in Argentina: possibile addio anticipato?

DE ROSSI BOCA - Potrebbe essere già giunta al capolinea l'avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Almeno ne sono convinti alcuni media argentini che parlano di idillio già finito tra il centrocampista italiano e gli xeneizes.Le motivazioni sarebbero più di una a partire dai continui problemi fisici del calciatore che al momento ha totalizzato appena 336' in campo. Molto dipenderà anche dalle elezioni societarie con il presidente Angelici e l’attuale dirigenza, con l'amico ed ex compagno Burdisso, che si giocano la permanenza. Qualora dovesse esserci un ribaltone non è escluso che l'accordo valido fino a metà 2020 possa essere accantonato e che l'addio possa essere anticipato. La Nacion, in particolare, attacca il giocatore e il club parlando di De Rossi come "un'operazione importante per l'immagine, ma non a livello sportivo". Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma le possibilità che il calciatore lasci il Sud America non sono così basse.

