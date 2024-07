De Silvestri ricorda la Champions con la Lazio: "Notti belle e amare"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista di Lorenzo Di Silvestri riportata da 1000cuorirossoblù.it. L'attuale difensore del Bologna ha raccontato la passata stagione e le sensazioni per la prossima, che avrà il sapore di Champions League. A questo proposito ha raccontato proprio della competizione giocata con la Lazio nel 2007/08. Queste le sue parole in merito: "I grandi campioni fanno la differenza con la mentalità. Bisogna essere sempre preparati, contro chiunque e ovunque, in tutti gli stadi. Puoi trovare giocatori forti tecnicamente anche nelle categorie inferiori, ma è la mentalità che fa la differenza. La pressione di giocare ogni tre giorni va gestita. Champions League? Ho ricordi bellissimi, sia con la Lazio e sia con la Fiorentina, anche alcuni un po’ più amari. Erano notti bellissime, magari prese anche con un po’ di incoscienza e leggerezza, ma non è sempre un male avere un gruppo giovane. È stato fatto un lavoro importante: bisogna seguire la scia e raccogliere i frutti. I ragazzi giovani sono più maturi dell’età che hanno: sono professionisti e saranno pronti anche a livello mentale".