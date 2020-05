Delio Rossi: "La finale di Coppa Italia la mia ultima con la Lazio, volevo far bene"

A undici anni dalla Coppa Italia vinta da allenatore della Lazio, Delio Rossi ha parlato di quei momenti ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Ledesma? È una di quelle persone che mi piacciono di più: parla con i fatti. È venuto alla Lazio in un momento difficile, doveva sostituire un giocatore importante. Coppa Italia ai rigori? Non li avevamo provati. Quando ti giochi qualcosa di importante non è replicabile in allenamento. La finale era la mia ultima partita in biancoceleste, lo sapevo ci tenevo a chiudere il mio rapporto con la Lazio con qualcosa di tangibile. Il giro di campo alla fine è stato un modo per salutare tutte le persone che mi avevano voluto bene, era quello che mi ero ripromesso quando ero arrivato. La prima persona che ho abbracciato dopo il gol di Dabo? Il mio secondo preparatore atletico".

MUSLERA, CARRIZO E IL POST-PERUZZI - "Portieri? Muslera è arrivato come l’uomo in più, gli inizi sono stati tragici ma aveva voglia di imparare: con il lavoro quotidiano e l'esperienza di Grigioni è cresciuto ed è diventato quello che è. Quando dovevamo sostituire Peruzzi, che era un monumento, abbiamo scelto come successore Carrizo. Aveva delle qualità importanti ma probabilmente ha avuto atteggiamenti sbagliati. L’emozione che ricordo di più? Il gol di Behrami al 93′”.

RIPRESA DEL CAMPIONATO - “Il primo elemento da tenere in considerazione è la salute ma si deve pensare anche che questa situazione potrebbe durare anche anni. Se dovessimo fare un discorso di salute dovremmo aspettare l’arrivo del vaccino, ma aspettare tutto questo tempo è assurdo. Il calcio è la terza industria d’Italia e si deve trovare il modo di far giocare. Chi è deputato a fare delle scelte, deve fare scelte logiche: il calcio deve ripartire, alimenta tutto il nostro sport. Vedremo sicuramente un altro calcio, senza tifosi“.

