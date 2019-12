Delio Rossi: "La Lazio ha il centrocampo più forte d'Italia. Con un paio di innesti..."

Simone Inzaghi ha fatto 8. Otto vittorie consecutive in Serie A, un bottino incredibile che nella storia della Lazio solo Delio Rossi e Stefano Pioli erano riusciti a raggiungere (l'unico ad aver fatto ancora meglio è Eriksson con 9). E a Radio Radio è intervenuto proprio il primo di questo tris di tecnici ormai storici, l'ultimo ad aver guidato la Lazio in Champions League: "Quando fai buone prestazioni hai sempre possibilità di vincere. E la Lazio sta bene sia mentalmente, che fisicamente. Faccio fatica a dare un giudizio su una gara che fino al 93′ è stata una cosa e poi un’altra. Bisogna vivere il momento, provare ad andare il più lontano possibile. La squadra è stata costruita negli anni per lottare per una posizione in Champions League. Sulla carta ci sono squadre più forti, ma credo sia giusto puntare in alto". Tra passato e calciomercato, Rossi ha chiuso così: "La mia era una Lazio con tante scommesse, quella di Pioli aveva delle bellezze ma anche delle carenze. La Lazio di Inzaghi è più forte. Ha dei valori assoluti soprattutto dalla metà campo in avanti. Servirebbero un paio di accorgimenti per rendere una rosa ancora più forte, ma il centrocampo è il migliore d'Italia. Penso solo che Lulic dovrebbe avere un’alternativa di livello che lo faccia rifiatare, e poi prenderei anche un altro giocatore in mediana perché, nonostante resti uno dei migliori, la carta d'idendità di Leiva parla chiaro".

