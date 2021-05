Derby, De Grandis: "Acerbi ha consegnato la vittoria alla Roma"

Una sconfitta amara quella di questa sera per la Lazio di mister Inzaghi che con il ko contro la Roma nel derby non solo perde la stracittadina ma dice addio definitivamente anche al sogno Champions. Non una grande prestazione anche per Acerbi, colpevole in occasione del primo gol dei giallorossi firmato Dzeko. Questa l'analisi di Stefano De Grandis ai microfoni di Sky Sport in merito: "Per Roma il derby è importante. Acerbi ha consegnato la vittoria alla Roma con una mossa presuntuosa. C'è Dzeko, non un ragazzino della Primavera davanti. Ma metti il pallone in calcio d'angolo no? La Lazio era entrata in area di rigore avversaria tre volte, la Roma mai".

Lazio, derby amaro: stagione finita in anticipo

