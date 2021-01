Derby, Ferri: "Lazio da subito nettamente superiore alla Roma"

Ai microfoni di Pressing l'ex difensore Riccardo Ferri ha detto la sua sul derby di venerdì scorso: "La Lazio è riuscita subito a prendere in mano il gioco, giocando in verticale. La Roma non è riuscita a tenere il possesso palla che è uno dei suoi punti di forza. L'impatto sulla gara dei biancocelesti è stato nettamente superiore, per mentalità, fisicità, aggressività. La squadra ha immediatamente dato un'impressione positiva".

Lazio, Akpa Akpro: "Inzaghi il mio miglior tecnico. Impressionato da Milinkovic e Luis Alberto"

Lazio, tempo di rinnovi: da Inzaghi a Tare, passando per Immobile e Acerbi

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE