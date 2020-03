Desirée Cordero: "Tucu mi manchi. Stanca dei cretini che ancora escono"

L’emergenza Coronavirus dilaga in Italia ma in generale in tutta Europa. Oltre alla nostra penisola, fra le zone più colpite c'è la Spagna. Numeri in salita nella penisola iberica. Un miglioramento invece lo fa registrare Siviglia, dove i casi sono già in calo. Proprio lì, si trova anche Desirèe Cordero, la fidanzata di Joaquin Correa, la quale ha lanciato un appello su Instagram: "Restate nelle vostre case. Gli andalusi sono quelli che stanno dando l’esempio in tutta la Spagna. Gli spagnoli si devono svegliare! Non si deve uscire, tutti dobbiamo restare uniti”. Dopo un viaggio di lavoro a Los Angeles, Desirée non è riuscita a rientrare a Roma, dove vive da due anni col Tucu: “Sono a casa dei miei genitori da 9 giorni. Vivo a Roma con il mio compagno da due anni e non posso stare con lui in questi momenti difficili. Come me, stanno soffrendo tante altre persone. Sono stanca di doverlo ricordare a tanti cretini che escono, come devo dirvelo? Dovete rimanere a casa”.

