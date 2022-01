Di Canio stronca Rabiot: “Ma gioca a calcio o cosa?”

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, l’ex biancoceleste e opinionista Paolo Di Canio ha espresso il suo pensiero in merito a Adrien Rabiot. Un giudizio severo nei confronti del centrocampista della Juventus: “Non tira mai; non fa un assist verticale, non va deciso sui cross e non riempie l’area. Rabiot cos'è? Lega il gioco? Anche al PSG ha segnato 20 goal in 250 partite con una squadra che crea 20 azioni da rete a gara. E lui gioca da mezzala offensiva, perché è uno con qualità tecniche, elegante... Non tira mai; non fa un assist verticale veloce, addosso al compagno; non va deciso sui cross e non riempie l’area di rigore. Dici: 'Stai parlando di uno che non può giocare a calcio?' Cos'è?". Infine, sulle dichiarazioni del tecnico della Juventus, Allegri ha dichiarato: “Con l’Inter, ho letto l'intervista: mi sono detto “allora mi sono rincoglionito io”. Al 75’ mi sono un attimo distratto ed ho sentito ‘Rabiot’. Allora ho detto “Ah, ma è entrato”. Impalpabile, il nulla”.

