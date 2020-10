Di Gennaro: "Immobile è la Scarpa d'Oro, con l'Italia ci si aspetta di più"

Immobile è bomber assoluto della Lazio, eppure con l'Italia non sembra trovare i giusti ritmi. Ai microfoni TMW è intervenuto Di Gennaro: "Con l'Olanda una prestazione non da Immobile: anche in Olanda non segnò, ma fu utile per aprire spazi e proporre un calcio diverso. Non so se la disposizione tattica degli olandesi, che hanno scombussolato il loro modulo, possa aver inciso. Ha avuto un rigore in movimento poi, che ha sbagliato: da Immobile lì ci si aspetta che segni, e quello è un gol sbagliato che costa la partita. Ho sentito le parole di Florenzi nel post-partita, ma non mi sembra che Immobile venga trattato da ultimo... Se sbaglia un gol del genere però è normale che finisca nell'occhio della critica: è la Scarpa d'Oro.

UNA QUESTIONE DI GOL - "A livello internazionale c'è un discorso diverso da quello italiano. Un gol in quel contesto ti dà un risalto triplicato, e non lo dico per sminuire il nostro campionato. Ci ricordiamo il grande Paolo Rossi del 1982 proprio per i gol che ha segnato e che sono valsi alla fine il Mondiale. Tanto di cappello per i 36 gol in Serie A ma se ieri non segni quel gol, è normale che prendi i 5 e che partano i discorsi sulla fatica a segnare. Non è questione di avercela con Immobile... Le difficoltà però le hanno avute anche altri, e penso a Jorginho, che non vedevo da tempo giocare due partite consecutive così. Eppure è il leader e detta i tempi. Nonostante tutto, comunque, la squadra c'è. La cosa che voglio chiarire, però, è che non è che non mi piaccia Immobile: lui viene trattato da attaccante forte, che se sbaglia certi gol in Nazionale viene criticato".

