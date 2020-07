Di Gennaro: “Immobile ha numeri pazzeschi, è un giocatore letale”

Sacrificio, sudore e tanta voglia: Immobile continua a trascinare la Lazio a suon di gol. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 é intervenuto Di Gennaro: "Sono i risultati che contano nel calcio. All’inizio in Nazionale il CT Mancini aveva previlegiato un dualismo tra Immobile e Belotti: loro due sono molto diversi per caratteristiche. A livello europeo segnare con la stessa regolarità è più complicato. Immobile in questi anni sta inanellando numeri pazzeschi: è ad un passo dalla terza vittoria nella classifica marcatori in Serie A. Quando viene lanciato in profondità è letale, ma è un giocatore anche abile nel fraseggio”.