Di Marzio su Immobile: "Ha sempre segnato bei gol. E in Nazionale..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio ha omaggiato così Ciro Immobile: "Ci ha regalato gol meravigliosi, fatti con classe e ingegno. E' insostituibile non solo per la Lazio ma anche per la Nazionale. Ha fatto gol fin da quando aveva 11 anni. Non è stato troppo apprezzato a Torino. Ha avuto una grande crescita anche caratterialmente, ha una bella famiglia. Ha risposto sempre a tutti con i gol, ed è così che si fa ".

