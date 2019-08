Diabolik, oggi i funerali al Divino Amore di Fabrizio Piscitelli

Sono previsti alle 15 di oggi pomeriggio i funerali di Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik. Il capo ultras della Lazio è stato ucciso due settimane fa con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Oggi, finalmente, familiari e amici potranno dirgli addio al Santuario romano. La cerimonia è slittata dalla scorsa settimana, a seguito di diversi colloqui, la famiglia è riuscita a ottenere dalle autorità un compromesso tra la i funerali in forma privata e quelli in forma pubblica. Oggi saranno presenti 100 persone all'interno della chiesa, l'elenco è stato già consegnato alla Questura. Le altre persone - molti anche gli esponenti di altre tifoserie in arrivo - dovranno restare sul piazzale Don Umberto Terenzi. Il feretro verrà scortato dalla polizia da Tor Vergata al Divino Amore, per poi raggiungere il cimitero Flaminio, dove, nella giornata di giovedì, Piscitelli dovrebbe essere cremato. Niente corone di fiori: la famiglia ha chiesto, invece delle composizioni floreali, delle donazioni a sostegno della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio.

SICUREZZA E VIABILITA' - La Questura ha firmato ieri l'ordinanza per quanto riguarda la sicurezza. Entro le 19 di ieri sera, le automobili sono state sgomberate da via Ardeatina e sono state sospese le attività ambulanti. La Polizia si occuperà di garantire la viabilità. Intensificati la vigilanza, sia nelle stazioni metropolitane e nelle fermate degli autobus della zona, sia nelle stazioni ferroviarie e nei caselli autostradali.

