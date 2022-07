DIRETTA | Calciomercato Lazio, Acerbi attende il Napoli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha cambiato rotta rispetto alle passate finestre di mercato. Dopo 16 giorni dall'apertura ufficiale i biancocelesti hanno chiuso 6 trattative in entrata. Prima di acquistare altri giocatori (secondo portiere escluso, quello è una necessità) va sfoltita la rosa. Acerbi è sul mercato e attende che il Napoli faccia la sua scelta: optare per un profilo esperto come il suo o scegliere un giocatore più giovane, ma con esperienza come Kim Min Jae. Oltre ad Ace la Lazio deve pensare a come piazzare Muriqi: le offerte ci sono, ma Lotito non abbassa la richiesta e non lo vuole cedere in prestito. Date le situazioni intricate, il tesoretto potrebbe arrivare da altre cessioni: Escalante, Jony e Durmisi sono da tempo sul mercato; da Auronzo potrebbero andare via Raul Moro (richieste arrivate anche dalla Spagna oltre che dal Como), Akpa Akpro, Kiyine e i portieri Adamonis e Alia.

MERCATO IN ENTRATA - Nonostante l'urgenza delle cessioni, non si ferma il mercato in entrata. In porta è tutto bloccato per l'arrivo di Provedel: l'accordo con il giocatore è stato raggiunto giorni fa, ma serve convincere lo Spezia in tempi brevi per dare a Sarri un altro portiere entro la fine del ritiro in Veneto. Un altro rinforzo potrebbe arrivare in difesa, sulla fascia sinistra. Valeri è in pole, ma c'è ancora distanza con la Cremonese. I prossimi giorni si potrebbero rivelare importanti per alcune trattative, sia in entrata che in uscita.