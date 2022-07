Calciomercato Lazio, il Bruges ci riprova per Muriqi: Lotito dice no

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Oltre che comprare la Lazio deve cedere. Al momento i biancocelesti hanno ceduto soltanto Vavro, Adekanye e Casasola. Un altro giocatore che potrebbe lasciare Formello è Muriqi. Il kosovaro, mai ambientatosi veramente, sembrava potesse andare al Bruges a titolo definitivo, poi il club belga ha cambiato le carte in tavola facendo saltare l'affare. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, pur di non avere a carico una causa alla FIFA il Bruges ha avanzato una nuova offerta alla Lazio per il Pirata, questa volta in prestito. Categorico il no di Lotito che vuole cedere l'attaccante esclusivamente a titolo definitivo. Il Mallorca avrebbe provato a riprenderselo dopo il prestito della scorsa stagione, ma l'offerta non soddisfa le richieste del patron biancoceleste che attende occasioni migliori.