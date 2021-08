DIRETTA - Calciomercato Lazio, corsa a due per Correa: la lunga lista per sostituirlo

Il mercato della Lazio non si sblocca. A quattro giorni dall'esordio nella Serie A 2021/22, la rosa biancoceleste ha ancora bisogno di accorgimenti. Ci sono inoltre da ufficializzare i nuovi acquisti Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic. Romero e Radu (rinnovo) che, altrimenti, non sarebbero arruolabili per la trasferta in Toscana. Di seguito le mosse principali del mercato.

USCITE - Il calciomercato della Lazio dipende ancora dalla cessione di Correa. Il Tucu piace all'Inter di Inzaghi, che ha difficoltà nell'arrivare a Zapata, e all'Everton, pronto a investire subito sull'attaccante argentino. La partenza dell'ex Sampdoria e Siviglia sbloccherebbe la situazione della società che potrebbe mettere a segno gli ultimi colpi per completare la rosa di Sarri.

ESTERNI - Per il 4-3-3 del Comandante servirà almeno un altro esterno offensivo. Il nome caldo è quello di Kostic ma il problema slot extracomunitario rischia di far cambiare pista al club capitolino. Ecco dunque pronte le numerose alternative. Per le corsie le strade più percorribili sono quelle che portano a Brekalo del Wolfsburg e Callejon della Fiorentina, occhio anche a un possibile ritorno di fiamma per Orsolini che il Bologna valuta meno di Skov Olsen. Rimangono sullo sfondo Shaqiri, vicino al passaggio al Lione e Januzaj della Real Sociedad. Negli ultimi giorni è stato proposto il nome di Coutinho del Barcellona: il club catalano sarebbe disposto a pagare metà ingaggio e cederlo in prestito. La Lazio ci pensa, ma è tutt'altro che un'operazione semplice.

CENTROCAMPO - Toma Basic è praticamente cosa fatta. Sarà lui il primo rinforzo per Sarri sulla mediana. Il centrocampista croato è stato bloccato da settimane e nei prossimi giorni si attendono novità. In caso di cessione di Escalante, che piace in Francia al Marsiglia, la Lazio pensa a Lucas Torreira. L'uruguaiano, fuori dal progetto Arsenal, piace a mister Sarri che lo accoglierebbe come vice Leiva. Gli stessi intermediari che hanno proposto l'ex Samp alla Lazio lo hanno fatto anche con la Roma. Dalla sponda giallorossa della Capitale è arrivata però una risposta tiepida.