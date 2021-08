Calciomercato Lazio, una squadra di Premier sfida l'Inter per Correa: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Dove giocherà il prossimo anno Joaquin Correa? E' questa la domanda più calda che circola nelle ultime settimane nell'ambiente Lazio. La cessione del Tucu sbloccherebbe il calciomercato biancoceleste che già prevede almeno un esterno offensivo e un centrocampista (Basic del Bordeaux vicinissimo). Lotito risolverebbe il problema indice di liquidità, ma la partenza dell'attaccante argentino non è ancora certa. Correa piace molto a Inzaghi e l'Inter, viste le difficoltà per arrivare a Zapata dell'Atalanta, è pronta a soddisfare il suo allenatore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, c'è però da battere la concorrenza della Premier. In particolare l'Everton si sarebbe inserito nella trattativa e sarebbe pronto a sfidare i nerazzurri per il numero 11 biancoceleste. I Toffees sono pronti ad investire. Per ora il Tucu dà la precedenza alla soluzione milanese, ma il pressing del club di Benitez non può essere evitato all’infinito...