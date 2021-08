Calciomercato Lazio, caccia all'esterno: Brekalo e Callejon le piste più facili

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno all'inizio della Serie A e la Lazio ha bisogno di rinforzi. Per completare la rosa in vista del tipico 4-3-3 di Sarri, il tecnico avrà bisogno di almeno un altro esterno d'attacco. Il nome più caldo nelle ultime ore è stato quello di Kostic, ma per il serbo c'è da liberare un posto in squadra da extracomunitario. Decisamente più semplici le strade che portano a Brekalo e a Callejon. Il classe 1998 ha chiesto la cessione al Wolfsburg ma, come affermato dal diesse, la Lazio non ha ancora bussato alla porta del club tedesco. Un cartellino alla portata è anche quello di Callejon. L'esterno della Fiorentina è uno dei pupilli del Comandante che sarebbe pronto a riabbracciarlo nella Capitale. Costi contenuti e conoscenza perfetta degli schemi di gioco, lo spagnolo ex Real e Napoli non avrebbe bisogno di lavorare sulla tattica.Per portarlo nella Capitale c'è da convincere la VIola che non fa un prezzo altissimo per l'esterno ormai 34enne.