DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Brandt a Leão: la situazione

Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson sono i primi tre acquisti di questa nuova stagione della Lazio. I nodi da sciogliere però non sono finiti: sotto le Tre Cime di Lavaredo è atteso Luis Alberto, che fino ad ora ha disertato il ritiro, che dovrà decidere se continuare a sposare la causa oppure dovrà portare al patron Lotito un'offerta per essere ceduto. Lotito non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per meno di 45-50 milioni. Sul Mago ci sarebbe l'interesse di Villareal e Milan. I rossoneri, come il Villarreal, non hanno possibilità di arrivare alle cifre chieste da Lotito, per questo possono mettere sul piatto alcune contropartite tecniche. Romagnoli in primis, ma anche Rafael Leão che il club rossonero vorrebbe cedere e considera in uscita.

La Lazio ha però necessità di operare alcune cessioni sul mercato prima di poter fare altri acquisti. L'indiziato numero uno è sempre Joaquin Correa e in auge in questi giorni è tornato anche il nome di Stevan Jovetic svincolato dal Monaco ma anche in questo caso dovrebbe partire uno tra Muriqi e Caicedo. Anche Julian Brandt resta un obiettivo della dirigenza e il Dortmund avrebbe aperto anche ad un prestito con obbligo di riscatto.

Altro nome è quello di Orsolini. L'esterno del Bologna piace alla dirigenza della Lazio, che sta studiando la formula giusta per portarlo a Roma. Il club potrebbe convincere i rossoblù anche inserendo qualche contropartita. La richiesta del Bologna per il suo numero 7 non è di 20 milioni come si ipotizzata, bensì inferiore a 15. In auge rimane anche il nome di Grifo del Friburgo e di Messias del Crotone.

