Calciomercato Lazio, Jovetic è legato alle cessioni: la situazione

Il calciomercato della Lazio sta entrando nel vivo. Non ancora ufficiali ma portati a termine i primi tre colpi (Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson), ora la società è al lavoro per le cessioni. Correa è il maggiore indiziato a partire, ma anche altri movimenti possono aiutare con l'indice di liquidità. Per la posizione di centravanti dietro a Immobile ci sono Caicedo e Muriqi e per uno dei due lo spazio in stagione potrebbe essere limitato. Ciò potrebbe aprire lo scenario della cessione, in base a quelle che saranno le richieste sul mercato. L'ecuadoriano inoltre entra nell'ultimo anno di contratto e al momento non è previsto un rinnovo.

JOVETIC E LE CESSIONI - La Lazio ha già delineato il suo calciomercato e appena si sbloccheranno le cessioni potrà lavorare anche sul centrocampo e un centrale difensivo destro. Eppure il nome di Stevan Jovetic potrebbe tornare di moda. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il montenegrino viene considerato un attaccante centrale e se partisse almeno uno tra Muriqi e Caicedo rientrerebbe nel giro biancoceleste. Il calciatore si è svincolato dal Monaco e non si è ancora accasato: in realtà l'alta richiesta dell'ingaggio è un ostacolo da non sottovalutare. Già una ventina di giorni fa la Lazio aveva analizzato la sua situazione, preferendo andare oltre. Il mercato però è imprevedibile e finché il giocatore è libero ogni strada rimane aperta.

LAZIO, FELIPE ANDERSON ARRIVA IN RITIRO

CALCIOMERCATO LAZIO, INTRECCIO LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE