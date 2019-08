DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Petagna ai giovani: si cerca una punta

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Yunus Akgun: un profilo che piace molto a Igli Tare e sul quale la Lazio avrebbe già pensato a inizio estate. Il Galatasaray però aveva chiesto troppo per la cessione del suo goiellino e la società biancoceleste aveva abbandonato la pista. Dalla Turchia spiegano che adesso la situazione è cambiata: ora Akgun può partire. (LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE DAL SITO)

La Lazio cerca un attaccante. Due le possibilità: un big o un giovane promettente da lanciare come terzo attaccante, da capire c’è prima il budget a disposizione. Molto dipenderà dalle uscite: vanno piazzati Durmisi e Wallace e sciolto il nodo Caicedo. L’attaccante ecuadoriano ha un contratto in scadenza e potrebbe restare liberandosi poi a zero la prossima estate, una cessione orienterebbe invece le scelte sul mercato. Lotito - sottolinea la rassegna stampa di Radiosie - per il Panterone vorrebbe 10 milioni, può scendere a 6-7. Soldi che verrebbero poi reinvestiti per un big come Andrea Petagna o Fernando Llorente, entrambi di gradimento a Simone Inzaghi. L’attaccante della Spal, reduce dalla miglior stagione della sua carriera, è accostato ai biancocelesti già da due estati e a favorire l’operazione potrebbero essere i buoni rapporti sia con Spal che con l’agente Giuseppe Riso (ha appena rinnovato Cataldi). Un colpo comunque complicato visto che già a inizio estate il club ferrarese chiedeva 15-20 milioni. Anche per lo spagnolo andrebbe fatto un investimento importante: l’ex Juventus si è svincolato dal Tottenham finalista di Champions, ma chiede tanto di ingaggio e va pagata anche una robusta commissione. I contatti coi biancocelesti intanto proseguono, se il 30 agosto Llorente fosse ancora senza squadra allora aumenterebbero le possibilità. Colpi last minute in Italia sarebbero Sanabria o Simeone, mentre la collaborazione con Mendes potrebbe portare nella Capitale l’egiziano Hassan. In uscita dall'Atletico Madrid c'è Kalinic, intanto dalla Scozia è spuntato anche il nome del 23enne Cosgrove. Ancora più giovane Adolfo Gaich, ’99 del San Lorenzo appena convocato dall’Argentina di Scaloni. Occhio infine ai nomi di Roman Yaremchuk, ’95 dell’Ucraina e del Gent e dell’italo-uruguaiano Felipe Avenatti, già in orbita Lazio ai tempi della Ternana e rilanciatosi allo Standard Liegi dopo i problemi al cuore.

CALCIOMERCATO LAZIO, IN ARRIVO PAVLOVIC

CALCIOMERCATO LAZIO, FREDDA LA PISTA VIGNATO

