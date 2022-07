DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Vecino a Luis Alberto: il punto

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Non si ferma il mercato biancoceleste, la società continua il suo lavoro sia in entrata che in uscita per regalare a Sarri una squadra lunga e competitiva. A breve il tecnico toscano potrà abbracciare il nuovo arrivo Matias Vecino, per il quale sono state programmate le visite mediche in Paideia e che successivamente firmerà il nuovo contratto fino al 2025. C'è attesa anche per quanto riguarda Ivan Provedel, per il portiere classe 1994 c'è ancora qualche dettaglio, inerente le commissioni, che va risolto. Sull'out mancino sono, invece, in corso delle riflessioni: Sarri ha fatto i nomi di Emerson Palmieri e Destiny Udogie, preferiti rispetto a Marcelo, che non da garanzie fisiche, ed Emanuele Valeri, per il quale la Cremonese chiede circa 7 milioni di euro. L'italo-brasiliano potrebbe arrivare dal Chelsea in prestito con opzione di riscatto, mentre più complessa è la trattativa per il classe 2002, valutato 20 milioni di euro dall'Udinese.

IN USCITA - Il nome più caldo in queste ore è quello di Luis Alberto, oggi davanti a un bivio: permanenza alla Lazio o trasferimento al Siviglia? Dipenderà soprattutto dai due club, gli andalusi al momento hanno messo in stand-by la trattativa, le richieste della Lazio sono alte e loro hanno altre priorità dopo la cessione di Kounde. Dal suo futuro dipenderà anche quello di Ivan Ilic dell'Hellas Verona, promesso sposo dei biancocelesti, se il Mago dovesse partire. Attenzione anche alla pista Elseid Hysaj, il terzino albanese è stato cercato dal Valencia del suo ex allenatore al Napoli, Rino Gattuso, nei prossimi giorni la trattativa con la Lazio potrebbe ripartire. Vicino all'addio è Cristiano Lombardi, indirizzato verso la Triestina, ma anche Mattia Novella che da giorni si sta allenando con il Picerno, è in fase di valutazione, invece, Sofian Kiyine destinato alla Super Lig. In uscita anche Jean Daniel Akpa Akpro, che ha molte offerte all'estero, soprattutto il Ligue 1, e in Italia dove piace a Sampdoria e Cremonese. Resta sempre in attesa Francesco Acerbi di una big disposta a riconoscergli un contratto da 2,5 milioni di euro fino al 2025 e versare almeno 4 milioni nelle casse della Lazio. Rassicurano, infine, le percentuali dei bookmakers sul futuro di Milinkovic.