DIRETTA - Calciomercato Lazio, il tempo sta per finire: Pellegrini e le altre piste

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Se negli ultimi giorni la pista terzino era stata lasciata da parte per concentrarsi sull'attaccante di riserva per Ciro Immobile, in queste ultime ore di mercato le cose sembrano cambiare. Luca Pellegrini (di cui la nostra redazione aveva parlato già dalle prime mosse della Lazio) freme ma è costretto ad attendere. Servono cessioni immediate per potersi muovere sul mercato: come ricorda la rassegna di Radiosei, la Juve lo lascerebbe partire in prestito fino al 2024 coprendo metà stipendio fino a giugno, da luglio in poi i tre milioni (o qualcosa in meno) spetterebbero alla Lazio. C'è da pensare anche a fissare il prezzo del riscatto. Dati i tempi stretti si potrebbe quindi riparlarne a giugno, ma a quel punto Sarri vorrebbe tornare a puntare su Parisi dell'Empoli. Per quanto riguarda l'attacco, sul fronte Bonazzoli la Lazio deve stare attenta ora alla concorrenza del Sassuolo. Sanabria invece ha diverse corteggiatrici (Fiorentina, Spezia e Verona) ed è legato all'arrivo a Torino del romanista Shomurodov che però sembra diretto altrove (intanto i granata hanno espresso il loro interesse per Basic). Si riapre poi la pista Seferovic.

Sul fronte cessioni, oltre ai saluti ormai ufficia li di Kamenović, Marino, Escalante e Raul Moro ora si fa fatica ad immaginare anche una possibile partenza di Fares per mancanza di offerte. Intanto dalla Spagna, il portale “elgoldigital” afferma che lo Sporting Gijon vorrebbe interrompere il prestito di Jony, anche se non ci sono per ora conferme. Qualche riflessione era stata fatta anche sul futuro di Vecino, ma a così pochi giorni dalla fine del mercato è estremamente difficile, se non impossibile, pensare ad una sua ipotetica partenza: inoltre, l'uruguaiano è un pupillo di Sarri ed è complicato trovare un giocatore che abbia le sue qualità e la sua versatilità, poiché si presta ad essere una valida soluzione sia come mediano che mezz'ala. Come confermato dal suo agente, Vecino non ha mai chiesto di partire ma anzi si trova benissimo nell'ambiente Lazio ed è determinato a restarci.