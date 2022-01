DIRETTA – Calciomercato Lazio, il tempo stringe e la situazione è bloccata: il punto

CALCIOMERCATO – Tra circa dieci giorni il calciomercato chiuderà i battenti e in casa Lazio ancora nessun acquisto. Il problema è sempre lo stesso, le uscite che bloccano le entrate: l’indice di liquidità. Il trasferimento di Muriqi darebbe una scossa alla situazione economica e al mercato biancoceleste. Il futuro del kosovaro non sarà in Russia, restano su di lui richieste provenienti dalla Francia e dall'Inghilterra. Nel caso in cui dovesse partire, la società ha già pronti i nomi per il possibile sostituto tenendo sempre a mente le indicazioni di Sarri: cercare in Serie A. Tempo fa si erano fatti i nomi di Zaza, Lasagna e Kalinic. Restano in corsa Sesko del Salisburgo e Burkardt del Mainz sul quale il club tedesco avrebbe espresso la volontà di non cederlo almeno fino a fine stagione.

Per la difesa vale lo stesso discorso, prima bisogna cedere e poi acquistare. Così come riporta la consueta rassegna di Radiosei, la società sta provando a piazzare Vavro, che potrebbe fare ritorno al Copenaghen. La sua partenza permetterebbe al club di tesserare Kamenovic, il suo agente è in città e non andrà via finché la questione non verrà chiusa. Candidato per la difesa è Casale del Verona, c’è da battere la concorrenza del Milan. Infine, altro nodo da sciogliere è il rinnovo di Luiz Felipe - ci sarebbe la volontà di trattenerlo - e Thomas Strakosha.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Atalanta, rivelato l'esito dei tamponi: "salvata" la gara con la Lazio

Lazio - Atalanta è anche Sarri VS Gasperini: i precedenti "premiano" il Comandante