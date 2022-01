Calciomercato Lazio, ecco l'accelerazione: con l'Atalanta l'ultima di Muriqi?

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - C'è stata un'accelerazione, è ancora da comprendere se sarà o meno decisiva. La sfida con l'Atalanta può essere l'ultima di Muriqi in biancoceleste. La settimana in corso è volata via, non ha portato ad accordi. La settimana prossima, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è annunciata come conclusiva. Non ci sono certezze sulla destinazione dell'attaccante: niente Cska, ha richieste da Inghilterra e Francia, ma ci sarebbero altre mete nascosta. A quel punto, una volta concretizzata la cessione, il club potrebbe regalare un vice-Immobile a Sarri.

Il tecnico chiede un attaccante pronto, sono in corso delle valutazioni da parte della società, anche in Serie A. I primi nomi "spuntati" erano quelli di Lasagna, Kalinic e Zaza. Tutti chiusi o comunque in uscita. Le piste estere - Burkardt e Sesko - resistono, ma non sono facilmente realizzabili considerando il diritto, e non l'obbligo, di riscatto con cui partirebbe Muriqi. Su Burkardt c'è il veto dei tedeschi che vorrebbero tenerlo fino a fine stagione. Sesko, infine, è seguito, potrebbe essere un investimento importante per il prossimo anno.

