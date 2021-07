DIRETTA - Calciomercato Lazio, oggi il Romero-day. Brandt e Basic in attesa

In questa fase di calciomercato la Lazio sta andando al piccolo trotto. Rimane vigile, in movimento su più fronti pronta allo sprint finale dopo aver già messo in banca qualche colpo. Oggi è il turno di Luka Romero in Paideia: l'enfant prodige appena acquistato svolgerà le visite mediche, poi diretto ad Auronzo agli ordini di mister Sarri. Dopo il messicano Tare non si vuole fermare: le piste che portano a Brandt e Basic sono ancora in piedi, con il croato sempre più vicino grazie a un'offerta che si avvicina alle richieste del Bordeaux, mentre per il giocatore del Dortmund si attende di conoscere il futuro di Correa. Insigne rimane una tentazione, ma lo stipendio frena ogni tipo di sogno attualmente. Si muove qualcosa anche sul fronte cessioni: Kiyine potrebbe andare a Venezia dopo l'esperienza alla Salernitana.

