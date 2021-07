Calciomercato Lazio, il Napoli fissa il prezzo per Insigne: le cifre

RASSEGNA STAMPA - La telenovela del calciomercato che più sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. In scadenza il prossimo anno, il capitano del Napoli rinnoverà, andrà via a zero o verrà ceduto subito? Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le parti sono ancora distanti per trovare un accordo, ma non è detto che ciò non possa avvenire quando le parti si risentiranno a inizio agosto, periodo della fine delle ferie per il fresco campione d'Europa. In attesa di conoscere il futuro del proprio scugnizzo, il club partenopeo fissa il prezzo per un'eventuale cessione: Lorenzo Il Magnifico può partire per un'offerta di 30 milioni di euro. Ciò vuol dire che, se si spinge sul fatto che è in scadenza e De Laurentiis lo potrebbe perdere a zero, il prezzo si potrebbe abbassare leggermente. Lotito e Tare fiuteranno l'affare? Per Sarri sarebbe sicuramente un rinforzo importante, ma lo stipendio rimane abbastanza elevato per le casse della Lazio.