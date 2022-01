DIRETTA - Calciomercato Lazio, si entra nel vivo: le piste per difesa e attacco

Calciomercato, bentornato. Ieri si è aperta ufficialmente la finestra della sessione invernale e la Lazio ha in mente alcuni obiettivi. Sono due i profili richiesti dal tecnico Sarri: si punta ad un vice-Immobile e ad un terzino sinistro. Tra i nomi emersi nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Jonathan Burkardt del Mainz (15 milioni), può essere un vero jolly vista la sua duttilità in attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato tra i possibili nomi c'è Reinildo Mandava del Lilla (7-8 milioni). Si è parlato anche della pista Emerson Palmieri ma vista la situazione con il Lione può essere oggetto di desiderio solo per l'estate. Nelle ultime ore è tornato in auge anche il nome di Fabrizio Angileri, laterale mancino del River Plate, già trattato dalla Lazio la scorsa estate. L'intoppo era la clausola di rescissione di 7 milioni ma oggi il River sarebbe disposto a cederlo. La Lazio potrebbe puntare ad un prezzo più basso con il giocatore ch però in questo momento è fermo per un infortunio muscolare.

LE USCITE - Come di consueto in un'operazione di mercato per far cassa bisogna avere anche dei giocatori cedibili per far si che l'indice di liquidità venga sbloccato. E allora per le uscite c'è l'interesse dell'Hull City per Muriqi ma c'è comunque un ostacolo per quanto riguarda la formula. Finito nel libretto dei cedibili è anche Manuel Lazzari, su di lui Torino e Bologna con quest'ultima che potrebbe mettere sul piatto Hickey per un possibile scambio. Un altro che darà il suo addio alla Capitale è Escalante vicinissimo al prestito con prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso salvezza) in direzione Alaves, il Vicenza invece è a lavoro per aggiudicarsi Jordan Lukaku.