Calciomercato Lazio, Tare pensa a Burkardt: in attacco può essere un jolly

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ieri si sono aperte ufficialmente le porte del calciomercato valido per la sessione invernale. Sarri è stato chiaro, punta a un terzino sinistro e ad un vice-Immobile: questo il piano per limare la rosa biancoceleste. Per l’attacco è uscita la candidatura di Jonathan Burkardt, classe duemila, attaccante del Mainz - che quest'anno ha totalizzato 17 presenze e 7 gol in Bundesliga - e dell’Under 21 tedesca. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giovane può essere un jolly per lo scacchiere di Sarri in quanto è abituato a giocare sia da punta centrale o da esterno offensivo. La sua valutazione è di circa 15 milioni. Si passa ovviamente per le cessioni, l'indice di liquidità in negativo è un vero ostacolo. Bisognerà far cassa sui giocatori non più considerati incedibili. E' solo l'inizio, vedremo quali saranno le prossime mosse future del patron Lotito. L'opera è in fase di evoluzione.