DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora in uscita: summit in ritiro

Gran parte del mercato della Lazio dipenderà dal futuro di Milinkovic. Il centrocampista serbo piace molto a Manchester United e Psg che però prima devono muoversi in uscita. Tra oggi e domani ci sarà un faccia a faccia ad Auronzo. I biancocelesti nel frattempo valutano gli eventuali profili che potrebbero sostituire Sergej: piace Yazici che gradirebbe la destinazione ma su cui è piombato prepotentemente il Lille nell ultime ore.L'alternativa numero uno è Szoboszlai, il giovane ungherese di proprietà del Salisburgo. La Lazio, soprattutto per quanto riguarda il turco, sta cercando di prendere tempo e di capire quale sarà il destino di Milinkovic su cui proprio ieri si è espresso il presidente Lotito.

LAZIO, MERCATO IN USCITA - In cima alla lista dei nomi in uscita c'è Wallace: il brasiliano è vicino al Wolverhampton: le due società stanno trattando grazie anche alla mediazione di Jorge Mendes. Su Badelj c'è sempre l'interesse del Bordeaux, con la Fiorentina che rimane sullo sfondo. Potrebbe lasciare la capitale anche Durmisi, sul quale c'è l'interesse del Besiktas: ieri il presidente Fikret Orman ha parlato a tal proposito. Da definire invece la situazione di Caicedo: Inzaghi vorrebbe trattenerlo ma nel weekend è previsto un colloquio decisivo con la società.

