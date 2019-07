Lazio, entusiasmo ad Auronzo: tifosi in festa come non mai

AURONZO - "Sono rimasto molto colpito da quanti tifosi seguono la Lazio. Non penso che le altre squadre ne abbiano così tanti al seguito". Ha parlato così ieri pomeriggio Francesco Acerbi a margine della presentazione del libro "Laziali da legare". Ad Auronzo l'entusiasmo è alle stelle. Ogni giorno la zona adiacente il campo di allenamento si popola di gente festante con indosso la maglia biancoceleste. Bambini, adulti, anziani: tutti presenti sotto le Tre Cime di Lavaredo per amore della Lazio. Un totale di circa 12mila tifosi: numero impressionane per una cittadina che conta appena 3mila abitanti. La stagione che si appresta a cominciare tra un mese si plasma soprattutto in ritiro. È fondamentale creare l'ambiente giusto. Rispetto alla passata stagione il clima è decisamente diverso: lo scorso anno, lo spettro per la mancata qualificazione in Champions League aveva aleggiato su tutta Auronzo. Selfie, autografi, pacche sulla spalla: i giocatori si rendono sempre disponibilissimi. Quello della Lazio è probabilmente uno dei ritiri più aperti della Serie A. I tifosi sono protagonisti tanto quanto i loro beniamini. Volti distesi, rilassati, sorridenti. La presenza dei familiari - papà Inzaghi, la famiglia di Immobile, Tommaso Rocchi e suo figlio Filippo - rende il ritiro meno stressante, lo si vive meglio. Erano anni che non si vedeva tanto entusiasmo attorno alla Lazio. La Coppa Italia vinta lo scorso maggio ha sicuramente dato una grossa mano. Un'altra stagione sta per cominciare: la Lazio c'è, e anche i suoi tifosi.

