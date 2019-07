Lazio, pronto il nuovo store nel centro di Roma: a giorni l'apertura

Richiesto a gran voce da tutti i tifosi della Lazio, lo store biancoceleste nel centro di Roma finalmente vedrà la luce. La location è l'incantevole zona a ridosso di Piazza di Spagna, cuore nevralgico della Capitale. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, l'apertura dello store è prevista fra una settimana, a cavallo tra il ritiro di Auronzo di Cadore e quello di Marienfeld, in Germania. Quello dello store in centro sarà un punto di riferimento non solo per i tifosi della Lazio presenti a Roma, bensì anche per gli innumerevoli turisti che ogni giorno visitano la città e che potrebbero trovare nella maglia biancoceleste un souvenir da portare con sé nel viaggio di ritorno a casa.

