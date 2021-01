Diritti tv, De Siervo: "Proposte ricevute? Non è andata male per un momento così difficile"

"Sky, Dazn, Mediapro ed Eurosport, sono queste quattro le offerte che sono state presentate" per i diritti tv della Serie A 2021/24. Lo ha confermato l'ad della Lega Luigi De Siervo, in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club. "Oggi si sono aperte le buste dei broadcaster tradizionali, ora comincerà la trattativa privata a partire dal 5 febbraio, con le offerte definitive che saranno aperte l'8 febbraio. Vedremo se le offerte saranno sufficienti o se passare alle proposte degli intermediari - ha proseguito -. Non si è arrivati al prezzo minimo di 1,15 miliardi? Era scontato fosse al di sotto, sappiamo però che quello che è arrivato oggi potrà essere migliorato. Non è andata male per un momento così difficile, con le difficoltà legate al Covid".

