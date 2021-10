Domenica bestiale: un derby in ogni campionato d'Europa e Sudamerica!

Sarà una domenica speciale e non solo perché la Lazio scende in campo a Verona. Forse una roba così non s'è mai vista: oggi in ogni campionato ci sarà un derby. Dall'Europa al Sudamerica, dall'Italia alla Francia passando per la Spagna e l'Inghilterra fino al Brasile e all'Argentina, ogni angolo di Terra vivrà una ventata di passione estrema. Per non dimenticare poi la Formula 1, Sinner in finale ad Anversa e, soprattutto, l'ultima corsa di Valentino Rossi in MotoGp in Italia, a Misano, nel circuito dedicato a Marco Simoncelli: sarà l'esaltazione dello sport. Ci sono in programma Barcellona-Real Madrid in Liga (16.15), Ajax-Psv in Olanda (16.45), Manchester United-Liverpool, il North West Derby (17.30), Zenit-Spartak Mosca, tra i match più sentiti in Russia (ore 18), Roma-Napoli, il "derby del Sole" (18.00), Olympiakos-PAOK Salonicco in Grecia (19:30), Olympique Marsiglia-Paris Saint-Germain (20:45), Inter-Juve alle 20.45, Huracán-San Lorenzo in Argentina alle 23 (è il Clásico de barrio, ossia di quartiere) e in Brasile Fluminense-Flamengo a mezzanotte, il derby di Rio de Janeiro. Buon divertimento.