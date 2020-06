Domenica di padel tra ex Lazio: la sfida tra Ledesma, Mihajlovic e Corradi - FT

L'ultima domenica senza Serie A. Il massimo campionato italiano sta per ripartire e, dopo le due semifinali di Coppa Italia, le squadre sono pronte a tornare in campo a partire dal 20 giugno con i recuperi della venticinquesima giornata. Intanto, però, gli sportivi si stanno consolando con il padel, sport di vera tendenza nell'ultimo periodo. Come avviene ormai da qualche domenica, alcuni ex Lazio si sono sfidati in un centro sportivo della Capitale. Si tratta di Cristian Ledesma e Sinisa Mihajlovic, a cui si è aggiunto Bernardo Corradi. Lo scatto che li ritrae insieme è stato pubblicato su Instagram dall'argentino: "Domenica di padel".

