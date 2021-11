Donnarumma miglior portiere, ecco il premio Yascin: i complimenti di Immobile - FOTO

È Gigio Donnarumma il vincitore del premio Yascin di miglior portiere del mondo per il 2021. L'ex Milan ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento questa sera a Parigi. "Cosa provo per esser già, a 22 anni, il miglior portiere del mondo? - il suo commento dal palco -. Ho ancora tanto da imparare, ma questo premio è il frutto del lavoro quotidiano". Poi ha proseguito: "Per me è stato un anno incredibile, a partire dalla qualificazione in Champions con il Milan, poi gli Europei con cui abbiamo dato gioia a tutti gli italiani, e a noi stessi. È stata un'emozione incredibile. E poi era destino che passassi al Psg, questo club mi seguiva da anni".

I COMPLIMENTI DI IMMOBILE - Infinita la serie di complimenti ricevuta nelle ultime ore, a cui si sono aggiunte anche le parole di Ciro Immobile. L'attaccante, condiviso uno scatto del portiere nel corso della cerimonia di premiazione, ha poi aggiunto: "Bravo amico mio, orgoglioso di te".

