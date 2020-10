Dortmund, l'ex Koller: "Mi aspetto il passaggio del turno della Lazio e del Borussia"

Jan Koller, ex attaccante ed attuale ambasciatore del Borussia Dortmund, è intervenuto a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale alla vigilia del match tra i tedeschi e la Lazio di mister Inzaghi in Champions League.

GARA - "Si affronteranno le due favorite del girone, per questo sarà sicuramente una partita molto equilibrata. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio del turno da parte delle squadre di Inzaghi e Favre".

IMMOBILE - "Ciro è un giocatore con grandi qualità, ha il gol nel sangue, come sta dimostrando dal suo arrivo alla Lazio e non solo. Il suo stile di gioco è ideale per la Serie A, forse meno però per la Bundesliga".

HAALAND - "Parliamo di uno dei più grandi attaccanti al mondo, con ampi margini di miglioramento. In lui rivedo la mia stessa forza nei duelli individuali con i difensori di turno".

PASSATO - "Ricordo bene e con grande piacere la nostra vittoria (con la maglia dell'Anderlecht, ndr) a Bruxelles per 1-0, fu molto importante perché riuscimmo a battere una grande squadra composta da giocatori fantastici come Nesta, Mihajlovic, Veron e Nedved".

DORTMUND - "Sicuramente la vittoria della Bundesliga (2002, ndr): pazzesca, arrivò dopo un grande duello con Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Poi, nonostante il risultato, ricordo anche la finale di Coppa UEFA di quell'anno: segnai contro il Feyenoord ma purtroppo perdemmo 3-2".

PRESENTE - "Vivo alternandomi tra Praga e Monaco. Faccio vari sport e collaboro esternamente con il Borussia Dortmund come ambasciatore del club, una veste nella quale mi trovo molto bene".

Champions League, la fase a gironi è un ring: la vignetta di 433 - FOTO

Lazio - Borussia, come arrivano i tedeschi: attacco atomico, difesa da ricostruire

TORNA ALLA HOME PAGE