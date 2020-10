Douglas Costa, ladri nella casa di Torino: razzia di orologi e preziosi

Non il miglior periodo per Douglas Costa. Non solo perchè la sua avventura con la Juventus è terminata dopo non aver totalmente dimostrato il suo valore. Infatti, come riporta La Stampa, la sua villa di via Lagrange è stata presa di mira dai malviventi. Il giocatore lascerà l'abitazione definitivamente nei prossimi giorni, ma i ladri ne hanno intanto approfittato intanto per fare razzia di orologi e preziosi. Il tutto, ovviamente, giocando sull'assenza del brasiliano che si trova già in Baviera per tornare a indossare la casacca del Bayern Monaco. Un bottino niente male, che al momento ancora non è stato quantificato.

