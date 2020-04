EA Sports / Giornata nera per FIFA e FUT: server down da oltre 10 ore

Una breve "resurrezione" pomeridiana aveva fatto sperare che il guasto fosse risolto. Non è stato così. I server EA Sports sono ormai down da metà mattinata. Segnalazioni da parte degli utenti, a decine di migliaia da ogni parte del mondo, si sono susseguite senza sosta. Per la maggior parte giocatori di FIFA e FUT20 in modo particolare, ma anche The Sims e molti altri. A farla da padrone il comune denominatore: tutti a casa per l'emergenza Covid-19 e neanche il proprio videogioco preferito a disposizione. Non ci sono ulteriori comunicazioni al momento. Anche Activision aveva riscontrato problemi nel pomeriggio in seguito alla manutenzione del server di Call of Duty ma i problemi, in un'ora circa, sembra siano stati risolti.